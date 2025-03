Educazione finanziaria: al via “Fin 4 Teen”, il programma nazionale di Sellalab dedicato agli studenti

Parte domani 12 marzo da Lecce e farà tappa anche a Salerno, Biella, Torino e Roma il programma nazionale di educazione finanziaria e di imprenditoria a impatto dedicato agli studenti dai 12 ai 19 anni. Il ciclo di incontri coinvolgerà le scuole secondarie di primo e secondo grado di 5 città italiane per aiutare le giovani generazioni ad apprendere l’uso consapevole del denaro e sviluppare una mentalità imprenditoriale responsabile.

È questo l’obiettivo della seconda edizione di “Fin 4 Teen”, il programma promosso da Sellalab, la piattaforma di innovazione a impatto del gruppo Sella, realizzato in collaborazione con la WeDo Academy, fondata dal professor Daniele Manni – primo docente italiano a vincere il prestigioso GESS Education Award. L’iniziativa, completamente gratuita, prevede 15 ore di formazione su temi quali la gestione del risparmio e degli investimenti, la conoscenza del credito e delle assicurazioni, la preparazione al futuro finanziario e lo sviluppo della mentalità imprenditoriale con i suoi riflessi sociali e di impatto positivo.

È previsto, inoltre, l’affiancamento di esperti di finanza e imprese, nonchè incontri con startup e aziende del territorio, allo scopo di presentare agli studenti esempi concreti di realtà di mercato che possano essere di ispirazione per i partecipanti. Al termine di ciascun percorso è prevista l’organizzazione di un hackathon locale: si tratta di un incontro a squadre in cui i partecipanti saranno chiamati a mettere in pratica le competenze acquisite per rispondere con soluzioni innovative a sfide del territorio.

I team che si aggiudicheranno l’hackathon tenuto in ognuna delle 5 città, avranno l’opportunità di partecipare alla sfida finale presso l’Open Innovation Center del gruppo Sella di Torino, confrontandosi così con i vincitori provenienti da tutta Italia. “Questa nuova edizione di Fin 4 Teen conferma l’impegno di Sellalab nel sensibilizzare le nuove generazioni su temi fondamentali come l’educazione finanziaria, ponendo così le basi per una maggiore consapevolezza tra i giovani sulla gestione delle risorse e stimolandoli allo stesso tempo ad affrontare le sfide dell’innovazione e della sostenibilità, per realizzare un impatto positivo sui territori in cui ognuno vive e opera” afferma Domenico Lopriore, Head of Open Innovation & Sellalab di Banca Sella.