Chiavazza, incendio in pizzeria, foto archivio

Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 10 marzo, a causa di un incendio scoppiato in una pizzeria situata lungo via Milano, a Chiavazza.

Da una prima ricostruzione sembra che l'incendio abbia interessato il camino del locale, intorno alle 19 e per questo motivo sia stato necessario l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto è arrivata una squadra con due mezzi per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

L’allarme è stato dato dai proprietari del locale, che hanno prontamente contattato i soccorsi. Al momento, i pompieri sono ancora al lavoro per scongiurare ulteriori pericoli.

Seguiranno aggiornamenti sulla vicenda.