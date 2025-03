"Start of Season BMW Motorrad": test ride e nuovi modelli da Activ Motor Gaglianico

"Start of Season BMW Motorrad": test drive e nuovi modelli da Activ Motor Gaglianico .

La stagione motociclistica 2025 è alle porte, quale modo migliore per inaugurarla se non partecipando all'evento "Start of Season BMW Motorrad"? Sabato 8 e domenica 9 marzo, le concessionarie Activ Motor apriranno le porte agli appassionati per presentare la nuova gamma BMW Motorrad 2025.

Durante l’open weekend sarà possibile toccare con mano i nuovi modelli BMW ed effettuare test ride per vedere le nuove moto in azione. Attenzione: i posti sono limitati e la prenotazione obbligatoria tramite il seguente link: Activ Motor - Passione per la moto dal 1989

Due giorni in due concessionarie: la nuova sede BMW Motorrad Activ Motor Biella | Via Cavour 57, Gaglianico (BI)​, pronta ad accogliervi con passione e professionalità e l’affermata novarese: Activ Motor Novara | Via Novara 11, Galliate (NO)​.

Leggi anche: Activ Motor Biella inaugura il nuovo showroom con l'esclusivo BMW R1300 GS ADV, FOTO e VIDEO

Dettagli dell'evento:

Date: Sabato 8 e Domenica 9 marzo 2025​

Orari: 9:00 – 12:30 | 15:00 – 18:00​

Sedi:

- Activ Motor Biella | Via Cavour 57, Gaglianico (BI)​

- Activ Motor Novara | Via Novara 11, Galliate (NO)​

Test ride: vivi l'esperienza BMW su strada

Modelli disponibili

- Presso la sede di Biella, Gaglianico (BI):

BMW R 1300 GS​

BMW R 1300 GS con cambio ASA​

BMW R 1300 GS Adventure con cambio ASA​ newsbiella.it+4AS+4bmw-motorrad.it+4

BMW F 800 GS​

La sede biellese presenterà meno modelli, ma con il doppio del divertimento, è già in programma una seconda sessione di prove: un open weekend che vedrà in campo nuovi modelli.

- Presso la sede di Novara, Galliate (NO):

BMW R 1300 GS​

BMW R 1300 GS con cambio ASA​

BMW R 1300 GS Adventure​

BMW F 800 GS​

BMW C 400 X​

BMW F 900 XR​

BMW R 12 NineT​

“C’è uno spirito che si risveglia dentro di noi. Non è solo voglia di partire. È qualcosa di più profondo, che accomuna ogni motociclista. È un impulso che cresce giorno dopo giorno, negli occhi che scrutano l’orizzonte, nelle mani che cercano il manubrio, nel battito che accelera.

Non è solo il richiamo di una nuova stagione.

È il richiamo di ciò che siamo. E ora, dopo una lunga attesa, è ora di rispondere: ci vediamo l’8 e il 9 marzo in Concessionaria per la Start of Season.

È il momento di rimettersi in sella!”