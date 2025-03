Trionfale esordio per l’A.S.D. Quadrifoglio Karate Team 2

Trionfale esordio per i bambini dell’A.S.D. Quadrifoglio Karate Team 2. Nella 3° Gara Regionale AICS, svoltasi a Torino, presso il palazzetto Le Cupole, in data 23 febbraio 2025, hanno ottenuto i seguenti risultati: quarto posto Kata Femminile Under 8 per Corona Adelaide, secondo posto Palloncino Femminile Under 8 per Cremona Zoe, primo posto Palloncino Maschile Under 6 per Corona Enea e terzo posto Palloncino Maschile Under 8 per Robbiolo Mauro, primo posto Palloncino Femminile Under 8 per Faratro Grace, assieme ai loro maestri Broglio Valter e Broglio Marco.