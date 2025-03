Finanza al femminile, un incontro in Confartigianato

"Finanza la femminile, la finanza parla al femminile?" è il titolo dell'incontro di cui si parlerà domani giovedì 6 marzo alle 18 nella sede di Confartigianato Biella, in via Galimberti.

In particolare verrà spiegata l'importanza dell'educazione finanziaria, si insegnerà come distinguere i consigli buoni da quelli cattivi, in che modo occuparci delle nostre finanze, come pianificare il nostro futuro, investire in maniera consapevole, prendere fiducia nei confronti degli investimenti.

A coordinare l'incontro sarà il consulente finanziario Sonia Federico.