Dolore a Biella per la morte di Elisabetta Omarini, mancata all'affetto dei suoi cari all'età di 67 anni. A darne il triste annuncio i familiari, assieme ai parenti e agli amici tutti. I funerali, affidati all'Impresa Funebre Bonino, avranno luogo alle 10 di domani, sabato 3 gennaio, nella chiesa parrocchiale di San Cassiano.
Dolore a Biella per la morte di Elisabetta Omarini, aveva 67 anni
