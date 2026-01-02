 / Biella

Dolore a Biella per la morte di Elisabetta Omarini, aveva 67 anni

Dolore a Biella per la morte di Elisabetta Omarini, mancata all'affetto dei suoi cari all'età di 67 anni. A darne il triste annuncio i familiari, assieme ai parenti e agli amici tutti. I funerali, affidati all'Impresa Funebre Bonino, avranno luogo alle 10 di domani, sabato 3 gennaio, nella chiesa parrocchiale di San Cassiano.

