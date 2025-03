Per Chiavazza il Carnevale continua: il Comitato sfila a Santhià FOTO

Per Chiavazza il Carnevale continua: il Comitato sfila a Santhià

Sebbene il Carnevale di Chiavazza si sia ufficialmente concluso domenica con la tradizionale fagiolata e i giochi in piazza per i più piccoli, il Comitato del quartiere non ha ancora riposto le maschere. Lunedì 3 marzo, infatti, alcuni rappresentanti hanno preso parte al corso mascherato di Santhià, uno degli eventi più attesi del carnevale piemontese.

A sfilare tra le vie c'erano il Cucu, il presidente del Comitato Davide Lanza, Pierangelo Mazzoni e le vallette Bruna, Sara, Rebecca e Veronica, che hanno portato lo spirito carnevalesco di Chiavazza anche fuori dai confini del quartiere.

L'entusiasmo e la partecipazione dimostrano come la tradizione del Carnevale continui a essere un momento di aggregazione e festa, capace di unire comunità diverse in un’unica grande celebrazione.