Buone prove per la Kwan Taekwondo Biella

Dal 22 al 23 febbraio, i fighter della Asd Kwan Taekwondo Biella hanno partecipato a una delle gare più prestigiose d’Italia, il torneo “Insubria 2025” che si è svolto nella splendida E-Work Arena di Busto Arsizio. Un evento che ha visto la partecipazione di circa 1.100 atleti, tra cui alcune società provenienti anche da Spagna e Francia.

I ragazzi della Kwan hanno affrontato il tatami con determinazione, dando il massimo per dimostrare le proprie capacità e misurarsi con atleti esperti. Sabato 22 febbraio sono scesi in campo i giovanissimi atleti della Kwan. Nella categoria Kids (10-11 anni) gruppo D, che comprende atleti con più di 3 anni di tesseramento, hanno gareggiato Api Geremia e Droubi Adam alla loro prima partecipazione a una competizione di questa portata, e Ben Massaoud Rayen, che invece tornava per la seconda volta. Nonostante l’impegno, i ragazzi sono stati eliminati al primo turno, principalmente a causa della tensione.

Tuttavia, Ben Massaoud Rayen è riuscito a conquistare una medaglia di bronzo. Per la categoria Kids (10-11 anni) gruppo C (3 anni di tesseramento), esordio positivo per Nieddu Sara, che ha vinto con merito una splendida medaglia d’oro, superando due avversarie con una performance di grande maturità e determinazione. Infine, Buzzano Irene, nella categoria Junior (15-17 anni) cinture nere, è tornata a gareggiare dopo più di un anno di stop a causa di problemi fisici.

Nonostante una sconfitta al primo turno, ha disputato due ottimi round, dimostrando un grande spirito di resistenza che la proietta verso un futuro promettente. Il giorno successivo, domenica 23 febbraio, è stato altrettanto emozionante. Hiyane Abrar, al suo debutto in una competizione di questo livello, ha vinto il suo primo incontro con grande merito, per poi essere eliminata in semifinale contro l’atleta che avrebbe vinto la medaglia d’oro. Nonostante la sconfitta, ha portato a casa una meritatissima medaglia di bronzo.

Alessandro Bagatello ha vinto due incontri in una delle categorie più agguerrite, la - 37kg, perdendo di misura il terzo incontro. Nonostante la sconfitta, ha dimostrato una notevole crescita. Cian Federico ha perso con un punteggio ravvicinato il suo primo incontro. Alessia Pozzato, nei Senior Nere -49kg, ha vinto il primo incontro per poi perdere il secondo di poco, dimostrando grande determinazione in una categoria molto combattuta.

I maestri Dino Umilio e Roberto Fittabile si dichiarano soddisfatti, non solo dei risultati ottenuti, ma anche della maturità che i ragazzi stanno mostrando: “La partecipazione di ben 9 atleti della Kwan al torneo di quest’anno, raddoppiando il numero dell’anno precedente, è un segno evidente del buon lavoro svolto, che ha portato a un notevole aumento del livello tecnico degli atleti”. Non solo i risultati in gara sono soddisfacenti, ma anche il supporto ricevuto dai genitori, sempre presenti con il loro tifo, ha contribuito a rendere l’esperienza ancora più speciale.