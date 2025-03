Biella Rugby, il derby è tuo: Torino va al tappeto

Biella Rugby si aggiudica il derby piemontese di ritorno al termine di una prova complessivamente soddisfacente, ancora una volta più apprezzabile l’operato del primo tempo, che ha prodotto un risultato di 7-27 in favore dei gialloverdi.

L’atteggiamento risoluto e deciso adottato dagli uomini di Benettin e Orlandi alla discesa in campo è stato determinante per impaurire i padroni di casa storicamente abituati a fare la voce grossa e a condurre le danze ad ogni incontro. Avanti gialloverdi superstar: nel primo quarto realizzano tre marcature, la prima a meno di un minuto dal calcio d’inizio, una sola trasformazione, dominano le fasi di conquista e facilitano il gioco portando Biella a condurre 0-17. Al 36’ è ancora un uomo di mischia, il terza linea Bautista Ledesma, a siglare la meta del bonus.

Cus Torino non pervenuto: tre sole incursioni nei ventidue biellesi, le prime due respinte alla massima velocità, la seconda, allo scadere, ha invece fruttato per i padroni di casa gli unici sette punti della giornata. Come spesso capita, la ripresa è stata più confusa e nervosa. Torino prova a fare la voce grossa, ma rimedia solo un paio di sospensioni temporanee, Biella tiene meno le redini del gioco e non finalizza più le opportunità che si presentano. Il parziale di 7-24 viene incrementato al finale di soli tre punti realizzati dalla piazzola, autore Price che calcia una punizione in favore al 63’.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: “Siamo contentissimi, nel primo tempo abbiamo praticamente giocato solo noi. Abbiamo attaccato bene, siamo stati efficaci variando spesso il nostro gioco, giocando alla mano e lavorando con il pacchetto di mischia. In difesa siamo sempre stati attenti e non ci hanno mai messo in difficoltà, nemmeno nella ripresa, quando sono venuti più volte nella nostra parte del campo. Quindi molto complessivamente contento, abbiamo fatto bene anche nella fase difensiva oltre che in attacco e solitamente invece siamo più forti in attacco. Questa per noi era una partita molto importante perché sentiamo tanto la rivalità con loro che hanno quasi sempre avuto la meglio alla fine degli incontri. Oggi i ragazzi hanno dato tutto quanto, hanno lavorato benissimo nelle ultime due settimane e questa vittoria è stata solo il coronamento di una lavoro di preparazione perfetto”.

Cus Torino v Biella Rugby 7-27 (7-24)

Marcatori: p.t. 2’ m. Scatigna n.t. (0-5), 12’ m. Lipera tr. Price (0-12), 17’ m. Scatigna n.t. (0-17), 36’ m. B. Ledesma tr. Price (0-24), 40’ m. 10 tr. 10 (7-24). s.t. 63’ c.p. Price (7-27)

Cus Torino: Reeves; Civita (5’ Cavallaro), Ambrosi, Solano, Momicchioli; Zanatta (54’ Bolognesi), La Terza (54’ Truffa); Quaglia (cap.), Rotger, Ferrari; Riccardi (27’ Forneris), Andreica; Muciaccia (28’ Checchini) (56’ Roncon), Cataldi (41’ Bau Miki), Valleise. Non entrati: Balosu. All. Lucas D’Angelo

Biella Rugby: Ghelli; Morel (68’ Travaglini), Foglio Bonda, Gilligan, Nastaro; Price, Ventresca; J. B. Ledesma (62’ Mondin), M. Righi, Perez Caffe; F. Righi (50’ Panaro), De Biaggio (79’ Passuello); Lipera (63’ Vecchia), Scatigna, J.M. Ledesma (57’ De Lise). All. Alberto Benettin

Arb.: Angelo Locatelli (Bergamo) AA1 Marco Chiappa (Bergamo), AA2 Andrea Pretoriani (Milano)

Cartellini: 62’ giallo a Bau Miki (Cus Torino), 75’ giallo a Ferrari (Cus Torino)

Calciatori: Price (Biella Rugby) 3/6; Zanatta (Cus Torino) 1/1

Note: giornata soleggiata, campo in buone condizioni. Spettatori circa 800.

Punti conquistati in classifica: Cus Torino 0; Biella Rugby 5

Player of the Match: Leo Scatigna (Biella Rugby)