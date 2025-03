Due belle vittorie di classe per Rally & Co FOTO

Due belle vittorie di classe per gli equipaggi della scuderia Rally & Co impegnati, nel weekend appena terminato, a correre nel primo appuntamento del campionato italiano Rally Autostoriche con la 15° edizione del Rally Vallate Aretine Historic.

Dopo le 8 prove speciali in provincia di Arezzo Alessandro Bottazzi e Luigi Bariani a bordo della gialla Opel Corsa acciuffano la 16° posizione assoluta e la vittoria di classe 1.600 nel quarto raggruppamento, risultato che, al netto dei problemi patiti, poteva essere migliore di almeno un paio di posizioni. Anche Pierluigi Porta e Maurizio Barone vincono la classe (in questo caso la 2000 nel 3° raggruppamento ) con la consueta Ford Escort RS e con una gara sempre in crescendo salgono sulla pedana di arrivo in 23° posizione assoluta.

Al Rally dei Laghi (per auto moderne) corso in provincia di Varese, sfortuna nera per Andrea Fersini e Carmelo Cappello che devono ritirarsi già sulla prova numero 1 causa rottura del motore sulla loro Mini Cooper S Racing Start Plus mentre note positive giungono dalla navigatrice Alyssa Anziliero 18° assoluta, 3° di classe Rally4 e prima assoluta under 25 al fianco di Ardizzone su di una Peugeot 208.