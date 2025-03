Calcio, la Biellese rallenta ma è sempre +9 sulla seconda: in Prima il derby va al Ponderano

La Biellese rallenta ma la diretta rivale della Pro Eureka non ne approfitta. Entrambi i match di Eccellenza finiscono 1 a 1 e le distanze restano a 9 punti. Terza forza del girone resta il Borgosesia, che rifila un secco 3 a 0 al Lascaris.

In Promozione, il Ceversama cala la cinquina ai danni dell'Omegna mentre il Città di Cossato e la Fulgor Chiavazzese raccolgono tre punti vitali per i piani alti della classifica. Ora, i blues sono a 7 lunghezze dalla seconda, l'Ivrea. In Prima Categoria esulta solo il Ponderano, che supera la Valle Cervo Andorno nel derby di giornata. Solo un punto per Gaglianico e Valle Elvo mentre la Valdilana Biogliese cade di misura con il Livorno Ferraris Bianzè.

In Seconda, prosegue la marcia del Vigliano: alla fine è 2 a 1 contro il River Sesia. Successo importante per La Cervo in ottica salvezza, che centra il poker con il Lessona, sempre più fanalino di coda del gruppo. Infine, in Terza, giornata agrodolce per le formazioni biellesi: bella prova per Pollone (2-1 con Quincitava), rocambolesco 3 a 3 tra Castiglione e Cossatese e Futuro Giovani Vilianensis al tappeto con Pertusio.