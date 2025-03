Occhieppo Superiore: Scontro tra auto e ciclomotore, ragazzo a terra ferito - Foto Finatti per newsbiella.it

Incidente stradale intorno alla 20 di oggi, 1 marzo, a Occhieppo Superiore, dove un ciclomotore e un veicolo si sono scontrati. Ad avere la peggio è stato un ragazzo a bordo del ciclomotore, che ha riportato la frattura di una gamba. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che lo hanno trasportato in ambulanza per le cure necessarie. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi del caso.