Successo per la Pugilistica Biella Boxe, buone prove per Businaro e Ferrero

Ennesimo successo per la Pugilistica Biella Boxe che domenica scorsa a Grugliasco ha ottenuto l'ennesimo titolo regionale esordienti, categoria Youth 50 chili, grazie al bravo Mirko Businaro che si è imposto in una finale molto combattuta su Filippo Nodaro della Boxing Club Pro Vercelli. Medaglia d'argento invece per Alessandro Ferrero negli 80 chili in seguito alla sconfitta di misura nella finalissima contro Francesco Landolfi della Nicotra Boxing Team.

La società biellese della presidente Catia Cianni - che si allena nei locali della palestra Fit 4 You di via Friuli a Biella - ha così festeggiato nel migliore dei modi i 15 anni di attività (la prima affiliazione risale infatti al 20 febbraio 2010). Mirko Businaro ha fatto suo il prestigioso titolo dopo aver pressato in finale per tutto il match aggiudicandosi alla fine tutte le riprese. È stato un confronto di tecnica e determinazione che ha visto prevalere il biellese allenato dal maestro Vincenzo Frascella sul vercellese del maestro Gianni Caccavo.

Non ha vinto invece per il classico soffio, ma ha disputato comunque un bellissimo match, il giovane Alessandro Ferrero in una categoria difficile come quella degli 80 chili. Ottima la tecnica mostrata da Alessandro che è stato forse tradito nei minuti iniziali dall’emozione.