Milano Fashion Week: sfilate, tendenze e sostenibilità. Elvira Federico intervista Anton Giulio Grande FOTO e VIDEO

Dopo la London Fashion Week, i riflettori della moda internazionale si spostano su Milano, dove dal 25 febbraio, fino al 3 marzo ha preso il via la Milano Moda Donna. Un calendario fitto di eventi animerà il capoluogo lombardo con 153 appuntamenti, tra cui 56 sfilate in presenza, oltre a presentazioni, mostre e incontri esclusivi.

La manifestazione, dedicata alle collezioni Autunno-Inverno 2025/2026, vedrà protagonisti i grandi nomi del fashion system: da Fendi a Prada, da Ferragamo a Dsquared2, fino a Gucci. Un susseguirsi di passerelle, look iconici e abbinamenti di tendenza che delineeranno lo stile della prossima stagione.

In passerella anche gli abiti di stilisti come quello di Anton Giulio Grande oggi uno degli stilisti preferiti dalle star della TV, nelle nostre foto immortalato dal fotografo Fabrizio Smisci. Per il fashion Designer ai microfoni dell'Influencer Elvia Federico, la sostenibilità? "Anche nella moda è fondamentale".

Tra il pubblico anche la modella Vera Atyushkina, velina di Striscia la Notizia e attrice.