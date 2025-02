Pallavolo, Giusi Cenedese eletta consigliere federale all'assembla nazionale della FIPAV

Giusi Cenedese è stata eletta alla carica di consigliere federale alla 47° assemblea nazionale della FIPAV.

A darne notizia poco fa, sui propri canali social, la Scuola Pallavolo Biellese. “Giusi é la colonna portante non solo della SPB ma di tutto il movimento pallavolistico biellese, siamo orgogliosi di lei che con tenacia ha raggiunto questo fantastico risultato – commentano dalla società biellese in un post -Con la sua preparazione e la grande passione per la pallavolo a guidarla, siamo sicuri che farà un ottimo lavo. Complimenti Giusi, tutta la famiglia SPB é con te”.