Ginnastica Artistica Femminile, Ginnastica Biella alla prima gara Csen con Bianca e Carlotta

Ieri, sabato 22 febbraio a Gattinara si è svolta la gara Regionale Csen di Ginnastica Artistica Femminile. Ginnastica Biella era Presente con Bianca Lancellotti e Carlotta Poli che hanno gareggiato per la Società Ginnastica Casalbeltrame Asd . Bianca nata nel 2018, era la ginnasta più giovane in gara.

Allenate da Elisa Bettonte, sono scese in pedana nella categoria Esordienti con programma di Eccellenza 2, accompagnate dalla tecnica Irina Sitnikova. Ambedue si sono comportate bene e non hanno avuto particolari problemi nonostante fosse per loro la prima gara in assoluto.