Trivero Basket: gita per assistere alla Final Eight di Coppa Italia FOTO

Trivero Basket: gita per assistere alla Final Eight di Coppa Italia

Final Eight di Coppa Italia: una giornata indimenticabile per il Trivero Basket.Grande festa a Torino per la Final Eight di Coppa Italia, con una spettacolare vittoria di Trento sull’Olimpia Milano.

Anche il Trivero Basket ha vissuto questa incredibile esperienza dal vivo, portando all’Inalpi Arena oltre 150 persone tra atleti, famiglie e tifosi, partiti da Valdilana con due autobus pieni e tante auto al seguito. "I nostri ragazzi hanno vissuto una giornata emozionante, partecipando agli eventi prepartita, all’animazione e mostrando con orgoglio i cartelloni e i disegni realizzati per l’occasione",scrivono dalla società.