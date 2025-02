Si terrà a Cavaglià il funerale di Fabio Coriele, il biellese di 50 anni vittima dell'incidente ferroviario avvenuto nei giorni scorsi alla stazione di Santhià.

La tragedia risale alla giornata di mercoledì scorso. In tanti l'hanno ricordato pubblicamente nei giorni scorsi con attestati di stima e affetto. Era noto per la sua grande passione per la corsa, tanto da prendere parte a diverse manifestazioni podistiche.

Le esequie avranno luogo nella chiesa parrocchiale alle 11 di lunedì 24 febbraio.