È biellese la vittima dell'incidente ferroviario avvenuto nei giorni scorsi alla stazione di Santhià. La tragedia risale alla giornata di mercoledì scorso. Le indagini sono coordinate dalla procura di Vercelli

La vittima è Fabio Coriele, 50 anni. Possedeva una grande passione per la corsa, aveva preso parte a diverse manifestazioni podistiche locali e non solo. Lavorava in banca. Molte persone hanno voluto ricordarlo con affetto sui social. Per il funerale si attende il nullaosta della procura.