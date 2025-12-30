Serata degli auguri a Viverone con riconoscimenti e presentazione del nuovo logo turistico

Venerdì 19 dicembre, a Viverone, si è svolta la tradizionale serata degli auguri. Un momento di incontro e condivisione che anche quest’anno ha saputo unire la comunità.

“Un sentito grazie agli alunni e alle insegnanti della scuola di Viverone che hanno allietato la serata con canti e balli, regalando emozioni e sorrisi a tutti i presenti” riporta l'amministrazione comunale sui propri canali social. Nel corso della serata sono stati assegnati alcuni riconoscimenti a chi si è distinto per altruismo e meriti sportivi, esempi concreti di impegno, passione e valori positivi.

È stata inoltre l’occasione per presentare il nuovo logo turistico di Viverone, nato dal confronto con i commercianti del territorio e pensato per raccontare in modo più efficace l’identità, i servizi e l’unicità del paese. Un segno grafico riconoscibile, ispirato alla forma di una vela, accompagnato dal claim “Yes, I lake it”, che richiama il lago e apre nuove possibilità di comunicazione e promozione coordinata del territorio.

“Tutta la comunicazione turistica e di marketing del territorio seguirà una linea grafica coordinata e professionale, a partire dalla cartellonistica e dal nuovo portale turistico attualmente in fase di sviluppo – sottolinea sempre l'amministrazione comunale - Nel carosello è riportato anche il primo caso applicativo: i cartelli realizzati per la segnalazione delle piazzole dedicate al carp fishing. Seguiranno incontri dedicati con commercianti e associazioni per approfondire funzionalità e futuri utilizzi del logo”.