Festa degli auguri e bilancio: riunita la Pro Loco di Roppolo

Nel pomeriggio di domenica 21 dicembre si è svolta la festa degli auguri della Pro Loco di Roppolo, che ha visto protagonisti i volontari dell’associazione. Un momento di incontro e convivialità durante il quale coloro che nel corso dell’anno si impegnano nell’organizzazione delle iniziative del paese hanno potuto trascorrere qualche ora in compagnia delle proprie famiglie, per uno scambio di auguri accompagnato, come da tradizione roppolese, da cibo e buon vino.

L’occasione ha permesso anche di fare un bilancio dell’attività svolta. Il presidente Alessandro Scarafia ha ringraziato tutti i soci, anche a nome del direttivo, per l’impegno profuso durante l’anno, soffermandosi sui risultati raggiunti.

Tra questi, il consolidamento di manifestazioni ormai centrali per la vita del paese, come la Festa della Birra e la serata di Halloween dedicata ai più piccoli, che anche nel 2025 hanno registrato un aumento delle presenze.

Concluso il periodo delle festività natalizie, il gruppo tornerà ora al lavoro per l’organizzazione dello storico Carnevale di Roppolo, che prenderà il via il 14 febbraio.