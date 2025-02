Tentano di forzare la porta di casa in Valle Cervo, a Viverone segnalato un furto (foto di repertorio)

Derubata una giovane studentessa di ritorno da un viaggio all'estero. È successo ieri, 15 febbraio, in un'area di servizio sulla Milano-Venezia: stando alle prime informazioni raccolte, sarebbe stata portata via una borsetta contenente portafogli e un paio di auricolari. Quest'ultimi erano dotati di segnale GPS, tanto che ne segnalava la presenza in un'area di Viverone. Le successive ricerche hanno dato esito negativo.

In alta Valle Cervo, a Piedicavallo, un uomo avrebbe tentato di forzare la porta d'ingresso di un'abitazione ma, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe fuggito via una volta compreso che il proprietario si trovava in casa.

Su entrambi gli episodi indagano i Carabinieri.