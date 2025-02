Incidente stradale a Biella: ubriaco alla guida di un monopattino, giovane in ospedale

Un incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, intorno alle 22:30, in via Cernaia a Biella. A rimanere coinvolto un giovane del ‘98, residente in città, che viaggiava su un monopattino. L’uomo, a seguito dell’intervento dei Carabinieri ha dichiarato di essere stato colpito da un suv, che dopo averlo urtato si è allontanato, proseguendo la corsa. Tuttavia, non vi erano testimonianze dell'accaduto e non è stato in grado di fornire dettagli utili per l'identificazione del presunto veicolo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l'uomo è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso per accertamenti. Una volta giunto in ospedale, però, ha rifiutato di sottoporsi agli esami medici e ha cercato insistentemente di allontanarsi.

I carabinieri l’hanno sottoposto all'alcoltest che ha dato esito positivo. Il monopattino è stato posto sotto sequestro e il ragazzo denunciato.