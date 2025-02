È stato domato molto velocemente l'incendio scoppiato nel pomeriggio di oggi, 12 febbraio, a Valle Mosso, nel comune di Valdilana.

Stando alle prime informazioni raccolte, rifiuti di varia natura sarebbero stati avvolti dalle fiamme per cause in fase di accertamento all'esterno di un edificio. Sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento e bonifica dell'area interessata.