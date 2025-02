Valdengo, cade con la bici: una donna finisce in ospedale

Non versa in condizioni gravi la donna di 64 anni rimasta coinvolta in un sinistro autonomo. È successo ieri sera, 11 febbraio, nel comune di Valdengo.

Stando alle prime ricostruzioni, la biellese era in sella alla proprio bici quando, all'improvviso, è finita a terra per evitare un ostacolo presente sulla strada. In breve tempo, è stata assistita dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Presenti anche i Carabinieri.

Infine, a Trivero di Valdilana e Dorzano, due auto hanno centrato in pieno alcuni animali selvatici. Fortunatamente entrambi i conducenti sono rimasti indenni nell'impatto.