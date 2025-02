Rally & Co, nuove sfide in Toscana

Riparte dalla Toscana la stagione rallystica per i piloti e navigatori della Rally & Co dove nel weekend in arrivo si svolgerà la 4° edizione del Rally Storico Valle del Tevere, gara valida per il campionato italiano terra autostoriche.

Saranno otto le prove speciali in programma per 60 km cronometrati con partenza da Anghiari ed arrivo a San Sepolcro in provincia di Arezzo dove vedremo ai nastri di partenza l’equipaggio composto da Alessandro Bottazzi e Luigi Bariani sulla consueta Opel Corsa GSI gruppo A pronti a battagliare per la vittoria di classe 1.600 nella categoria j2.