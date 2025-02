Pallavolo, è derby: vittoria per Salussola Volley (foto di Ciro Simoni)

Venerdì 7 febbraio si è disputato il tanto atteso derby biellese tra Salussola Volley e Lauretana SPB, una sfida che ha visto trionfare il Salussola con una vittoria netta per 3-0, valevole tre punti preziosissimi per la classifica.

Grazie all’impegno costante dei ragazzi gialloblù, nel corso del match si è potuto provare nuovi schemi tattici suggeriti dal mister. Una strategia che ha funzionato alla perfezione, dimostrando ancora una volta la crescita tecnica e tattica della squadra. Tra i protagonisti assoluti del match, spiccano i palleggiatori Michael Balasso e Carlo Oberti, che hanno saputo variare il gioco e applicare i nuovi schemi con precisione ed efficacia.

Un’altra menzione speciale va al "nuovo" libero Mattia Negri, che per l’occasione si è calato nei panni del leggendario Ivan Zaytsev, sfoggiando letteralmente la divisa del pluricampione italiano e regalando una prestazione carismatica e solida in difesa.

Grazie a questa importante vittoria, il Salussola Volley si piazza settimo in classifica, a un solo punto dal sesto posto, ma con una partita in meno ancora da disputare. Prossimo appuntamento: domenica 16 febbraio in trasferta contro la Nuova Elva Occimiano.