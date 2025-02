È rimasta indenne la biellese di 44 anni che, nella mattinata di ieri, 8 febbraio, è rimasta coinvolta in un sinistro autonomo.

È successo nel comune di Lessona, intorno alle 9.30. Stando alle prime ricostruzioni, l'auto sarebbe uscita di strada per cause in fase di accertamento e avrebbe danneggiato alcuni cartelli stradali.

Sul posto, oltre ai Carabinieri per i rilievi di rito, anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo.