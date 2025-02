Via Cernaia, il cantiere apre lunedì alle 8,30

In via Cernaia a Biella, il cantiere per l'ampliamento del marciapiede, apre lunedì 10 febbraio alle 8,30. Questo è quanto dispone una nuova ordinanza comunale, che annulla e sostituisce quella che prevedeva l'avvio dei lavori giovedì 6 febbraio.

Secondo il documento, il cantiere aprirà alle ore 8.30 del giorno 10.02.2025 fino alle ore 18.00 del giorno 30.04.2025, e nel tratto interessato dai lavori prevede il divieto di transito eccetto autorizzati all’esecuzione dei lavori, quindi niente auto lungo via Cernaia da via Carso in direzione Chiavazza.

Come quella precedente sottolinea che considerato lo svolgimento in città, nei giorni immediatamente successivi al termine dei lavori della 96° Adunata Nazionale degli Alpini”, i lavori dovranno INDEROGABILMENTE terminare entro la data del 30.04.2024 e garantire pertanto entro tale data il ripristino della viabilità con doppio senso di marcia sulla via Cernaia nonché la completa rimozione dell’area di cantiere e di qualsiasi altra occupazione correlata.