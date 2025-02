Biella, via Cernaia resta ancora aperta

Per la gioia degli automobilisti via Cernaia a Biella, alle 15,30 di oggi mercoledì 5 febbraio è ancora aperta, in entrambi i sensi.

Secondo l'ordinanza che abbiamo ripreso ieri in un nostro articolo avrebbe dovuto chiudere nella giornata di oggi per l'ampliamento del marciapiede, da via Carso a scendere verso Chiavazza. La ditta che dovrebbe mettersi all'opera non è però ancora intervenuta, e i cartelli delle eventuali deviazioni non sono ancora stati messi.

Al momento non sono state pubblicate nuove ordinanze. Non appena verrà comunicata dagli uffici di Palazzo Pella una nuova data lo renderemo noto.