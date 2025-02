Via Cernaia chiusa da via Carso in direzione Chiavazza da domani per tre mesi

Via Cernaia chiusa in direzione Chiavazza da domani per tre mesi

L'assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Franceschini comunica che da domani 5 febbraio fino al 30 aprile sarà chiusa via Cernaia da via Carso in direzione Chiavazza per la realizzazione di un nuovo marciapiede.

Nel dettaglio, come si legge nell'ordinanza comunale, via Cernaia verrà chiusa nel tratto compreso tra il civ. 40 (accesso ditta Cerruti escluso) e l’intersezione con via Carso corsia di marcia con direzione da via Carso a via Milano , dalle ore 7.30 del giorno 05.02.2025 alle ore 18.00 del giorno 30.04.2025.

Nello stesso documento di legge che Considerato lo svolgimento in città, nei giorni immediatamente successivi al termine dei lavori, della 96° Adunata Nazionale degli Alpini”, il cantiere dovrà INDEROGABILMENTE terminare entro la data del 30.04.2024 e garantire pertanto entro tale data il ripristino della viabilità con doppio senso di marcia sulla via Cernaia nonché la completa rimozione dell’area di cantiere e di qualsiasi altra occupazione correlata.