Via Cernaia, Pd Biella: "Necessario intervenire per gli alberi sul muraglione"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Scrivo per segnalare una necessità di manutenzione per tempo, perché prevenire è meglio che curare: se non si interverrà per tempo, alla prima nevicata questi veri e propri alberi che crescono sul muraglione dell’ex ospedale in via Cernaia potranno cadere. Occorre intervenire ora. Ricordo quando è caduto il ramo di un albero in via di potatura presso i giardini Arequipa qualche mese fa. Quando è caduto, la giunta comunale ha dichiarato che si è trattato di un incidente imprevedibile e che le opposizioni stavano facendo sciacallaggio nel denunciare la cosa. Ma le opposizioni avevano in mano fotografie risalenti a diversi giorni prima del crollo, che mostravano l’albero pericolante. Il problema era già chiaro prima della caduta.

In questo caso lo diciamo prima: bisogna intervenire su questo muraglione prima che ci crescano alberi in obliquo destinati a minacciare i passanti in automobile. Vediamo se il comune saprà attivarsi rapidamente, perché prevenire è meglio che curare".