Sparatoria sulla Ivrea-Santhià, due agenti feriti a martellate: uno è grave

Aggiornamento ore 13.30

Due agenti della polizia sono stati feriti a martellate, questa mattina, 6 febbraio 2025, sulla bretella autostradale Ivrea-Santhià, alla stazione di servizio di Viverone sud. Ad aggredirli il conducente di un veicolo, stando alle prime informazioni si tratterebbe di un cittadino francese.

L'aggressore, dopo un precedente incidente sulla bretella, è stato soccorso ed accompagnato alla prima stazione di servizio vicina. Qui avrebbe assalito verbalmente alcuni automobilisti per rubar loro il veicolo, attirando l'attenzione di una pattuglia di passaggio presso l'autogrill.

Alla vista dei poliziotti e alla richiesta di documenti l'uomo ha preso un martello (che nascondeva nel giubbotto) e li ha aggrediti selvaggiamente. Gli agenti non hanno potuto fare altro che rispondere esplodendo alcuni colpi di pistola: uno ha ferito il conducente all'addome e un secondo (di rimbalzo) uno dei poliziotti.

Sul luogo della sparatoria, alla velocità della luce, sono arrivati i soccorsi. I feriti sono stati portati in ospedale. Un poliziotto presenta una ferita da arma da fuoco mentre il suo collega un trauma cranico causato da un corpo contundente, quest'ultimo è stato condotto a Ivrea. L'aggressore è stato condotto al pronto soccorso dell'ospedale Molinette. La bretella autostradale è stata chiusa dallo svincolo di Albiano in direzione di Vercelli.

Il fatto

Sparatoria nella tarda mattinata di oggi, giovedì 6 febbraio, sulla A4 Ivrea-Santhià. Nell'area di servizio Viverone Sud si sarebbe verificata una aggressione a due agenti della Polstrada. Sembra si sia trattato di un inseguimento partito in seguito al furto dell'auto di un casellante.

Il malvivente sarebbe stato fermato all'altezza dell'area di servizio. Ci sarebbe stata una colluttazione. Lo stesso avrebbe aggredito i poliziotti ferendone uno in modo non grave con un martello. Uno degli agenti di pattuglia avrebbe sparato ferendo l'aggressore. Sul posto è giunto l'elisoccorso, che ha portato l'uomo in ospedale alle Molinette d'urgenza mentre l'agente ferito in testa è stato portato a Ivrea. La bretella autostradale è stata chiusa dallo svincolo di Albiano in direzione di Vercelli.

“Siamo scioccati dalla notizia di due agenti di polizia presi a martellate sulla bretella autostradale Ivrea-Santhià - afferma il capogruppo di Forza Italia in Regione Piemonte, Paolo Ruzzola -. Il clima ostile alle forze dell’ordine che sta montando nel Paese anche a causa della narrativa di una parte della politica sta creando un libera tutti che rischia di generare una insanabile frattura tra le Istituzioni e i cittadini. Notizie di aggressioni ad agenti di polizia sono ormai all’ordine del giorno e tutto questo è intollerabile. È ora che la politica faccia scudo per tutelare la vita dei nostri agenti che sono servitori dello Stato”.