Salussola Volley lotta alla pari contro la seconda in classifica

Domenica 2 febbraio si è svolto il match tra Gavi Volley e Salussola Volley, una sfida avvincente che ha visto la formazione combattere con grande determinazione contro una delle squadre più forti del campionato.

La partita si è conclusa con una vittoria per 3-1 in favore del Gavi Volley ma il punteggio non rende pienamente giustizia alla straordinaria prestazione del Salussola. Il primo set ha visto i biellesi partire con grande grinta, riuscendo a mettere in difficoltà la solidissima squadra avversaria e portandosi a casa il parziale. Un risultato che ha dimostrato la crescita e la determinazione della squadra.

Nei set successivi, il Salussola ha continuato a lottare con intensità, tenendo testa agli avversari e sfiorando il successo nel quarto set, giocato con grande cuore e determinazione fino agli ultimi punti, persi purtroppo per un soffio. Tra le prestazioni individuali da sottolineare, spicca quella del libero Samuele De Rossi, autore di interventi difensivi spettacolari che hanno tenuto vive palle impossibili.

Ottimo anche il rientro in campo di Fabrizio Tranchita che, nonostante sia ancora condizionato dal recente infortunio, ha dato un contributo importante alla squadra. Il percorso del Salussola Volley continua e si fa sempre più entusiasmante. Venerdì 7 febbraio i ragazzi torneranno in campo per affrontare in casa la Lauretana SPB.