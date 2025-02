A Tollegno nuovi giochi per scuola e parco

Nell’ottica di una maggior attenzione agli ambienti didattici e ai bimbi e ragazzi che li frequentano, l’amministrazione comunale di Tollegno ha provveduto alla manutenzione e sostituzione di alcuni giochi della scuola dell’infanzia al villaggio Filatura e un’altalena al parco inclusivo di Piazza Alpini d’Italia.

Il sindaco Lele Ghisio ha così commentato: “Il gioco è una componente importante per la crescita d’ogni bimbo o bimba. Averne cura e attenzione significa averne anche per i ragazzi e il loro futuro. Stiamo pianificando una manutenzione costante dei giochi presenti in paese da mettere in atto a breve: da quelli da sostituire a quelli che necessitano di piccoli interventi di manutenzione per restare in efficienza”.