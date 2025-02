Pietro Micca, esordio da podio per la ginnastica estetica

Durante il weekend appena trascorso nel campo gara di Chiari si è tenuta la prima prova del Campionato Italiano di ginnastica estetica, al quale ha preso parte anche l’APD Pietro Micca.

La squadra senior guidata da Federica Mercandino ed Elisabetta Rosso e composta da Carolina Rosso, Mia Turetta, Elisa Tosetto, Asia e Chiara Sansone, Angelica Monguzzi e Sofia Saviolo ha partecipato al livello Long Program Internazionale conquistando una splendida medaglia d’argento.

Le ragazze hanno dovuto scendere in pedana senza Emilia Barichello ma hanno saputo mettere in campo tutte le loro qualità ottenendo un 20.150 che è un ottimo punteggio di partenza per il prosieguo della stagione. La prima uscita immediatamente sul podio da grande soddisfazione ai tecnici e una spinta motivazionale non indifferente per le ragazze decise a fare sempre meglio.