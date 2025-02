Running, Amron Team inaugura la stagione sportiva: il 2025 si rivela promettente FOTO

La stagione 2025 è iniziata nel migliore dei modi per l’Amron Team Asd, con ottimi risultati raccolti nelle prime gare dell’anno.

Sabato 18 gennaio, all’11a edizione dell’Ysangarda Night Trail di Candelo, gli atleti dell’Amron si sono distinti tra i numerosi partecipanti. Sul percorso lungo di 19 km, con oltre 200 partenti, Matteo De Santo ha chiuso in sesta posizione, seguito da Emanuele Falla (7°), Diego Faedo (9°), Andrea Pilati (11°), Emiliano Di Palma (36°), Daniele Trivero (43°) e Marco Prina Cerai (95°). Sulla distanza più corta di 10 km, che ha visto la partecipazione di oltre 500 atleti, Luigi Nicoletto ha terminato al 70° posto, mentre Sabrina Martelli ha chiuso in 260ª posizione.

Ottime prestazioni anche a Gressoney Saint-Jean, dove, alla Weissrunner, gara sulla storica pista da sci Weissmatten (9 km e 800 metri di dislivello), Emanuele Falla ha conquistato un brillante terzo posto assoluto e il primo di categoria, con Luigi Nicoletto che ha chiuso 38° su 75 partenti.

Il prossimo appuntamento per il team sarà domenica prossima a Valdengo, per la Winter Brich, altra sfida sulla neve che vedrà gli atleti dell’Amron pronti a mettersi in gioco.