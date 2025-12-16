Elena Scalfaro, Prefetto di Biella, agli auguri di Natale: "Adunata perfetta e impegno contro lo spaccio" VIDEO

Si è svolto nella mattinata di oggi, martedì 16 dicembre, in Prefettura lo tradizionale scambio di auguri natalizi alla presenza delle più alte cariche del territorio e di numerosi amministratori provenienti da tutto il Biellese.

A fare gli onori di casa è stata il Prefetto, Elena Scalfaro, che nel suo intervento ha ricordato prima il ruolo della Prefettura, quindi ha ripercorso alcuni dei momenti più significativi del lavoro svolto negli ultimi mesi. "Fin da quando sono arrivata ho potuto svolgere il mio compito al meglio delle mie capacità – ha dichiarato – e credo che siano stati raggiunti risultati importanti, primo fra tutti la bellissima Adunata nazionale degli Alpini". Un evento, ha sottolineato il Prefetto, destinato a restare nella storia del territorio per la straordinaria collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte: "Un appuntamento che ha visto in provincia la presenza di circa 500 mila persone, senza sbavature, con un’organizzazione che ha funzionato in modo impeccabile". Da qui il ringraziamento al Questore Delia Bucarelli, al Colonnello dell’Arma dei Carabinieri Marco Giacometti e al colonnello Stefano Lampone della Guardia di Finanza del Comando provinciale "per il lavoro svolto non solo a supporto della Prefettura, ma soprattutto per la sicurezza del territorio".

Nel suo intervento, il Prefetto ha ricordato anche l’impegno sul fronte della sicurezza con l’operazione “Boschi più sicuri”, avviata grazie a un intervento programmato e al supporto delle forze speciali, con l’obiettivo di smantellare la rete di spaccio presente nelle aree boschive del Biellese.

Infine, uno sguardo al clima delle festività: "Ora però pensiamo al Natale, la festa dei bambini – ha concluso –. Mi rivolgo prima di tutto a me stessa con l’auspicio di affrontare il Natale con i sentimenti tipici dell’infanzia, l’incanto, che è l’unico capace di restituirci un mondo migliore, e la pace, che auguro davvero a tutti noi".