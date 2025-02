Rally & Co, weekend da applausi per Andrea Chiavenuto

Weekend memorabile per Andrea Chiavenuto, portacolori della scuderia Rally & Co, in occasione della 4° tappa dell’Ice Challenge, disputatosi sulla pista di Saint Rhemy en Bosses, in Valle d’Aosta. Sulla fida Peugeot 306 Maxi, curata nell’omonima officina, il pilota si è classificato 4° nella prima manche e ha vinto la seconda arrivando 2° nell’ultima gara e ottenendo la medaglia d’argento nella classifica generale. Ciliegina sulla torta di questa splendida giornata, la schiacciante vittoria nella sfida denominata Master King, con ben 12 secondi di vantaggio sul secondo classificato Yannik Bohe.

“Una splendida giornata per me -dice Chiavenuto - nella quale ho vinto nuovamente il master king dopo la gara di Livigno e con una seconda posizione nella classifica generale che soddisfa assolutamente tutto il team” L’appuntamento per la prossima ed ultima gara di campionato è in programma sulla pista di Pragelato il prossimo weekend del 8 e 9 febbraio.