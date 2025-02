TT Biella: weekend di tornei e campionati a Verzuolo e a Torino.

Ancora fermi i campionati a squadre, che riprenderanno sabato 15 febbraio, in quest’ultimo week-end l’attività agonistica di tennistavolo è proseguita con diverse importanti manifestazioni.

A Verzuolo si è giocato il secondo torneo regionale giovanile, gara valida per la qualificazione ai Campionati Italiani che si terranno a Terni, a fine mese, per gli under 19 e under 21, e dal 25 al 30 aprile per tutte le altre categorie di età. A Torino, invece, si sono disputati i Campionati regionali paralimpici, e, in contemporanea, si è giocata la prima fase del campionato Master di serie C.

Nove gli atleti del TT Biella al giovanile di Verzuolo.

Federica Prola e Lodovica Motta hanno disputato il torneo under 17: quest’ultima non ha problemi di sorta ad aggiudicarsi la gara senza concedere alcun set alle avversarie; in piazza d’onore, l’amica Federica, che, in semifinale, avanti due set a zero, ha dovuto ricorrere al quinto set per superare l’astigiana Rosso.

Nella gara riservata agli under 19, è sceso in campo Giacomo Cenedese, che, inserito in un girone composto da quattro atleti, vince contro Audino ma viene superato da Monte e Rosso.

Nell’under 15 ha giocato Luca Rizzo; anche lui in un girone da quattro, vince una partita contro il cuneese Prato ma viene a sua volta battuto da Bartoli e Deiana.

Nell’under 13 esordisce Davide Ronsisvalle, alla sua prima gara importante: nulla da fare per lui contro Pop e il portacolori dell’Alpignano Giacchetta.

Infine, nel torneo under 11, su cinque atleti iscritti, ben quattro erano rappresentanti del TT Biella, tutti inseriti in un unico girone. A spuntarla, imbattuto, è stato Giacomo Riva. Sul secondo gradino del podio l’atleta di casa Trezza Allares che, battuto in tre set da Giacomo, contro gli altri “ragazzini terribili”, per avere la meglio, ha sempre dovuto ricorrere al quinto set: con Lorenzo La Porta, in rimonta, annullando anche un match point (-9/-2/9/11/8); con Daniele Milanesi (-7/9/9/-8/5) e anche con il debuttante Alessandro Rizzo (10/-9/-8/9/4).

A Torino ai regionali paralimpici, che non hanno purtroppo visto una grande partecipazione, ha preso parte, in classe 11, Federico Arno. Visti gli esigui numeri, sono stati raggruppati in un unico girone i quattro atleti iscritti, i due di classe 11 ed i due delle classi 6-10. Federico Arno, sfoderando a tratti i suoi colpi migliori, ha vinto tutte le partite, aggiudicandosi, a mani basse, il titolo regionale.

Sempre a Torino, in via Tempia, si è giocato il concentramento del campionato di serie C riservato ai Master (ex veterani). Era presente ai nastri di partenza anche una formazione TT Biella, capitanata da Michele Motta con Gilberto Rollino e Traian Muscalu. Venti i team iscritti, raggruppati in quattro gironi: la formula di gioco è la Coppa Davis, con quattro singoli incrociati e il doppio da disputare dopo le prime due partite di singolare. Con unico limite quello di aver superato i 40 anni, in questa gara si è trovato di tutto, dall’amatore che gioca per puro diletto, al “professionista” che disputa il campionato di serie A2. Con il TT Biella, nel girone c’erano la formazione A dell’Enjoy, il TT. Torino, il CRDC, e la formazione B del CUS. Il team laniero perde tre a zero dall’Enjoy di Gecchele e Sistino, tre a zero dal CRDC di Balbo, Canova e Mezzalira, tre a uno dal Torino di Caronia ed Errico, con punto del doppio Motta-Rollino su Bojboi e Castellani e ottiene l’unica vittoria contro gli universitari del CUS, con due punti di Michele Motta su Vista e Parmentola e uno di Gilberto Rollino su quest’ultimo.