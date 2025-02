Pavignano, via Ogliaro riapre al transito veicolare - Foto Mattia Baù per newsbiella.it

Aggiornamento delle ore 15.00

La Polizia Locale di Biella comunica che a partire dalle ore 14.30 in via Ogliaro è stata rimossa l'automobile che in mattinata ha ostruito il transito veicolare, a seguito di un incidente. Ora la strada è aperta in entrambi i sensi di marcia e l'area è stata messa in sicurezza.

Pavignano, via Ogliaro chiusa al traffico per incidente

Via Ogliaro è chiusa al traffico per un incidente autonomo. In questo momento oggi lunedì 3 febbraio la Polizia Locale è intervenuta lungo la via che collega Biella con la Valle Cervo e ha chiuso la strada all'altezza del Ponte della Maddalena. Sul posto ci sono anche i Vigili del Fuoco.

L'occupante del mezzo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Biella.

Per raggiungere la Valle Cervo da Biella, e Biella da Andorno, si consiglia di deviare verso Tollegno.

Seguiranno aggiornamenti.