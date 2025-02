Nuova BMW S 1000 RR: "L'adrenalina ha una nuova forma" scoprila da Activ Motor Gaglianico.

Activ Motor Biella ospiterà il lancio ufficiale di una delle supersportive più attese dell’anno: la nuova BMW S 1000 RR. L’appuntamento è fissato per sabato 8 febbraio 2025, con due sessioni dedicate agli appassionati delle due ruote: dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00.

L’evento si svolgerà in contemporanea con la presentazione nazionale del modello e offrirà ai visitatori l’opportunità di ammirare da vicino la moto, scoprendone ogni dettaglio in una presentazione statica curata dagli esperti di Activ Motor.

Con l’arrivo della bella stagione, le giornate si allungano e la voglia di tornare in sella si fa sempre più forte. Quale miglior occasione per lasciarsi alle spalle l’inverno e riscoprire l’adrenalina pura della guida? La nuova BMW S 1000 RR è pensata per chi cerca il massimo delle prestazioni, sia in pista che su strada.

Il nuovo modello si distingue per un’aerodinamica avanzata, con nuove ali per un maggiore carico sull’anteriore, un’elettronica evoluta e un motore incredibilmente potente e pronto a dare il massimo dopo ogni curva. Dotata di un acceleratore più reattivo e di modalità di guida avanzate, questa moto porta la sportività ad un altro livello.

"Tienile testa, se ci riesci": una sfida che solo i veri appassionati saranno in grado di cogliere.

Activ Motor SRL

Concessionaria ufficiale BMW MOTORRAD - YAMAHA - DUCATI - BETA. Gaglianico, Biella 13894 Via Cavour 57 - tel. 015-2548813

Concessionaria ufficiale BMW MOTORRAD – DUCATI per Novara e Verbania. Galliate, Novara 28066 Via Novara 11 - tel. 0321 807074