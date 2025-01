Biella, urta un'auto in sosta: conducente al pronto soccorso.

Si è verificato questa mattina, mercoledì 29 gennaio, lo scontro in Via Corradino Sella a Biella. Poco dopo le ore 10.00, un automobilista ha urtato un’auto parcheggiata al di fuori delle strisce e a seguito dell’impatto è stato trasportato al pronto soccorso dal personale del 118, per ulteriori accertamenti.

Sul posto è intervenuta la Polizia per effettuare i rilievi e gestire la viabilità.