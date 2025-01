Progetto "Leader locali del futuro": oggi il primo incontro

Il progetto "Leader locali del futuro", presentato dalla Provincia di Biella in partnership con i Comuni di Biella, Masserano, Pettinengo, Netro, Ronco Biellese, Mongrando, Valdengo, Sala Biellese, Verrone, Candelo, Donato, e con il supporto delle associazioni degli enti locali UNCEM, ANPCI, ALI e ANCI Piemonte, reso possibile grazie al successo nell’ambito del bando regionale "Partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica dei territori – III Edizione" e al supporto della Regione Piemonte e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, consentirà di avviare attività formative rivolte a giovani amministratori under 35 o di nuova nomina e a cittadini di età compresa tra i 15 e i 29 anni.

Il progetto mira a colmare il distacco tra giovani Amministratori, cittadini ed istituzioni locali, incentivando la partecipazione attiva e responsabile alla vita politica ed amministrativa. Il fabbisogno principale rilevato è la necessità di formare e sensibilizzare i giovani amministratori under 35 o di nuova nomina, e i cittadini tra i 15 e i 29 anni, su tematiche che promuovano il bene comune, l’etica pubblica e l'innovazione nelle politiche amministrative. Attraverso attività formative mirate, il progetto si propone di fornire strumenti teorici e pratici che accrescano la conoscenza del funzionamento delle istituzioni pubbliche e delle dinamiche politiche locali, rafforzando così l’impegno civico e il senso di appartenenza alla comunità.

Con la prima lezione di oggi martedì 28 gennaio 2025, partirà il calendario degli incontri: saranno attivati corsi teorico-pratici online della durata totale di 12 ore, suddivisi in 6 settimane, con moduli di 2 ore ciascuno. Inoltre, si terranno 7 workshop in presenza presso le sedi dei Comuni partner, ognuno della durata di un giorno, da svolgersi mensilmente per un periodo di 7 mesi. Ogni incontro prevede una sessione teorica al mattino, con lezioni frontali tenute da docenti esperti, seguita da attività pratiche nel pomeriggio, come laboratori, esperienze sul campo o visite esperienziali nel territorio.

In allegato il calendario delle attività del progetto.

La partecipazione agli incontri è aperta e gratuita, previa registrazione compilando il modulo al seguente link www.anci.piemonte.it/autonomia25biella ed eventuale contatto telefonico con gli Uffici della Provincia di Biella (0158480778).

La Provincia di Biella, nel suo ruolo di Casa dei Comuni, continua a coinvolgere attivamente i Comuni del proprio territorio, offrendo un’opportunità formativa unica per giovani amministratori, dipendenti e cittadini interessati, con particolare attenzione alla fascia d’età 15-29 anni.

“Insistere sul ruolo della Provincia come Casa dei Comuni è fondamentale per riuscire a dare un supporto sempre più significativo ai Comuni, nella costruzione di un rapporto collaborativo e di servizio a favore degli stessi. Sono convinto che i miei colleghi Sindaci apprezzeranno questa iniziativa rivolta alle loro Amministrazioni e alle loro Comunità. – commenta il Presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo – Questa è un'occasione preziosa per contribuire alla formazione e alla crescita delle nuove generazioni di amministratori locali, promuovendo un impegno civico consapevole e partecipato, sia tra i dipendenti degli Enti Pubblici che tra i cittadini”.