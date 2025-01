In arrivo un altro weekend di sciopero ferroviario

Un weekend di difficoltà per chi viaggia in treno: dalle ore 21 di oggi, sabato 25 gennaio alle ore 21 di domenica 26 gennaio 2025, è previsto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane, indetto da alcune sigle sindacali autonome. La protesta, che durerà 24 ore, rischia di causare disagi significativi, con possibili cancellazioni e ritardi di Frecce, Intercity e treni regionali di Trenitalia. Gli effetti potrebbero estendersi anche prima dell’inizio dello sciopero e proseguire oltre la sua conclusione.

Nonostante lo sciopero, Trenitalia ha previsto un elenco di treni garantiti per minimizzare i disagi ai passeggeri. La lista completa dei collegamenti assicurati è disponibile sull’app di Trenitalia, sul sito ufficiale nella sezione “Infomobilità”, e presso le biglietterie, i punti di assistenza nelle stazioni, le biglietterie automatiche e le agenzie di viaggio convenzionate.

Per ulteriori informazioni, il numero verde gratuito 800 89 20 21 è a disposizione degli utenti. Anche i canali social e web del Gruppo FS sono aggiornati in tempo reale per fornire dettagli su eventuali modifiche alla circolazione.