Da “Su Nuraghe” una paròla piemontèisa al mèis, Aprile 2025, «R» come «RABEL»

pagina con incipit “R” in Codices et livres liturgiques en Vallée d’Aoste (XI-XVII siècles), Aoste 1993, copia facsimile posseduta a Biella dal Comm. Mario Coda.

Omaggio dei Sardi dell’Altrove alla terra di accoglienza, “omagià daj Sardagneuj fòra ’d Finagi” che fanno capo al Circolo culturale sardo “Su Nuraghe” di Biella – RABEL è parola che accompagna il quarto mese dell’anno come si ritrova in “Gribàud”, Gianfranco Gribaudo e nella ricca produzione letteraria di “Tavo Burat”, Gustavo Buratti Zanchi.

Rabel s.m. ▪ rumore, chiasso, baccano, frastuono → ciadel, bordel, rabadan ® rabel, a loc.avv. ▪ a catafascio, in rovina, in malora || mandé, andé a rabel [Gribàud] = mandare, andare in malora || esse a rabel [Gribàud] = essere senza casa e lavoro, essere in mezzo a una strada || galucio d’òr brilio sle gese ma erbo e pra e tut ël pì bel mangià daj rat, andàit a rabel [Tavo] = galletti d’oro brillano sulle chiese, ma alberi e prati, e tutto il più bello divorato dai topi, andato alla malora.