Riprendono i soggiorni per la terza età: prima tappa a Riccione.

Dopo una pausa, riparte la programmazione dei soggiorni e delle gite dedicate alla terza età, con un calendario pensato per offrire momenti di svago, benessere e socializzazione.

La prima proposta in programma è un soggiorno termale e marino a Riccione, una delle mete più amate della Riviera Romagnola, famosa per le sue spiagge, il vivace lungomare e le numerose attrazioni turistiche.

Un’occasione preziosa per gli anziani che desiderano vivere qualche giorno in relax, partecipando ad attività ricreative pensate su misura per loro e condividendo esperienze in compagnia.

L’iniziativa, promossa a livello istituzionale, è aperta a tutti i cittadini della terza età, nei limiti dei posti disponibili. Ulteriori soggiorni e gite verranno comunicati a breve, con itinerari che promettono nuove scoperte e momenti indimenticabili.

Per maggiori informazioni: https://comune.biella.it/novita/riprendono-i-soggiorni-e-le-gite-per-la-terza-eta-prima-tappa-a-riccione/