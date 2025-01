Rally Monte-Carlo, corso navigatori e prima licenza 2025 FOTO

Rallye Monte-Carlo

Sarà Marco Zegna il primo "Biella Corse" a indossare il casco nella stagione 2025. Il navigatore biellese, infatti, sarà al via, il prossimo fine settimana (dal 20 al 26 gennaio), del 93° Rallye Monte-Carlo, senza dubbio la gara più prestigiosa e ambita del mondo dei rally.

"Per me è il coronamento di un sogno" ha commentato Zegna "e non vedo davvero l'ora di essere là. Anche se so che sarà difficile, che le strade saranno a dir poco insidiose e che sarà tutt'altro che una passeggiata ... perché il Monte-Carlo è il Monte-Carlo, e di meglio non c'è!"

Marco Zegna gareggerà a fianco del pilota bresciano Flavio Brega, con cui ha già corso ben diciotto volte. Piloteranno la Skoda Fabia RS (gruppo RC2, classe Rally2) numero 36, preparata e assistita in gara dal Team MM Motorsport di Bergamo.

"Saremo in Francia da sabato", aggiunge "per effettuare i necessari test gomme. Useremo infatti le Hankook, che sono una novità per tutti. Cercheremo di trovare il giusto assetto e poi ... vedremo come andrà!".

Il rally partirà giovedì 23 gennaio dalla Piazza del Casinò di Monte-Carlo, dove si concluderà nel pomeriggio di domenica 26 gennaio, dopo diciotto prove suddivise in ben quattro giornate di gara.

Corso navigatori e prima licenza

L'edizione 2025 del Corso Navigatori e Prima Licenza organizzato da Luca Pieri e Simone Bottega sarà articolata su complessivi quattro appuntamenti (martedì 4, 11, 18 e 25 febbraio) che si terranno nella sede dell'Automobile Club di Biella. Il Corso sarà dedicato alla formazione dei nuovi navigatori e sarà come sempre seguito dal Corso Prima Licenza; necessario, sia per i piloti che i navigatori, per il conseguimento della prima licenza ACI Sport.

Va ricordato che al miglior corsista, purché con serie intenzioni di iniziare a gareggiare, la Scuderia Biella Corse metterà a disposizione un contributo da spendere per l'esordio al primo rally, che potrà essere utilizzato per il pagamento della prima licenza o l'uso gratuito dell'abbigliamento FIA. "E' un'iniziativa che la Scuderia faceva già tempo addietro" ha commentato il Presidente di Biella Corse, Alby Negri "e che abbiamo ritenuto giusto ripristinare, per incentivare quanti intendono avvicinarsi al nostro sport”.

E ora un salto indietro di alcune settimane per ricordare le prime premiazioni di fine stagione 2024.

Ezio Perini

Duplice premiazione al Trofeo Racing Off Road AICS per il pilota Biella Corse Ezio Perini. La cerimonia si è tenuta a Carpenedolo, in provincia di Brescia, poco prima della pausa natalizia.

Al pilota Biella Corse è stato infatti attribuito il premio per il secondo posto conquistato nella categoria E (prototipi) e, inaspettatamente, anche il premio quale "miglior pilota" del campionato.

"E’ stata davvero una sorpresa" ha commentato al termine Perini, "un riconoscimento che proprio non mi aspettavo. Nella motivazione mi hanno detto che, oltre ai risultati sportivi, è stata tenuta in considerazione la mia regolarità, la mia puntualità e il mio rispetto delle regole. Davvero un bel riconoscimento ... mi sono pure emozionato!".

Nel 2025 Perini prenderà di nuovo parte al Trofeo AICS; "con buone prospettive" ha commentato “visto che è stato finalmente deciso di separare i prototipi fino a 1.000 cc -come il mio - da quelli di cilindrata (e quindi prestazioni) superiori".

Ilvo Rosso

Sempre poco prima della pausa natalizia, durante la cerimonia di Consegna delle Benemerenze CONI , che si è tenuta a Città Studi, a Biella, è stato premiato anche il navigatore Biella Corse Ilvo Rosso.

Gli è stata ovviamente assegnata una delle “benemerenze” dedicate al settore dell'automobilismo sportivo.