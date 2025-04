"REWIND – Master Club Night": una serata per rivivere la magia della storica discoteca di Biella

Un tuffo nel passato, tra emozioni, musica e ricordi indelebili. Sabato 3 maggio, il Salone Polivalente di Ponderano si trasformerà in una macchina del tempo per ospitare “REWIND – Master Club Night”, una serata evento organizzata dall'associazione Fabrika dedicata alla leggendaria discoteca Master Club di Biella, simbolo di un’epoca indimenticabile per intere generazioni.

Un’occasione unica per ritrovarsi, riascoltare i grandi successi di allora e rivivere l’atmosfera che ha fatto la storia della nightlife biellese. A far vibrare la pista ci penseranno i protagonisti che hanno fatto ballare centinaia di giovani negli anni d’oro del Master Club:

🎧 Michele Rossi

🎧 Michele Belli

🎧 Simone Liuni

🎧 Albi B

🎧 Giangi Manolibera

Musica, ricordi, energia e divertimento: "REWIND" non è solo una serata, ma un vero e proprio viaggio emozionale in quell’epoca che ha lasciato il segno.



- Ingresso gratuito con prenotazione inviando un messaggio al 3534821775