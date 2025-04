Rally del Piemonte, in gara l'Equipe Vitesse: ecco com'è andata

Nel weekend appena trascorso, è andata in scena la 19° edizione del Rally del Piemonte, secondo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally e valevole anche come prova del CRZ.

Impegnati nel Trofeo Suzuki con la Swift Sport Hibrid 1.4, l'alfiere Equipe Vitesse Nicolò Bottega a fianco del veloce Lorenzo Varesco si presentano da leader di campionato e nella prima speciale spettacolo del venerdì, corsa in notturna tra viali e piazzali della zona industriale alle porte di Alba, mostrano subito gli artigli portandosi in testa. Purtroppo sulla seconda prova incappano in una foratura che gli fa perdere quasi 3 minuti e rende il proseguo di gara molto in salita.

L'equipaggio tuttavia non si scoraggia e dá comunque il massimo, vincendo ancora 2 ps fino alla resa definitiva avvenuta al quinto impegno cronometrato per la rottura dello sterzo. Risultato da scartare quindi ma che li vedrà agguerriti al prossimo appuntamento che sarà la Targa Florio.

Nel CRZ invece, che partiva in coda alla gara maggiore, erano della partita Francesco e Paolo De Marco con la Peugeot 106 N2 curata dalla Veneta PR2 sport, classe che vedeva al via 9 equipaggi. Sulle veloci e insidiose strade albesi si comportano bene e Francesco continua a migliorarsi prova dopo prova, aumentando il feeling anche nel guidato dove i consigli di papà Paolo danno i loro frutti, portandoli per tutta la giornata a battagliare per le posizioni a podio.

Nell'ultima Ps, Diano d'Alba, c'è il colpo di scena: si ritira a pochi km dalla fine il leader e i nostri 2 alfieri ottengono lo scratch che li porta a gioire della prima vittoria di classe del giovane De Marco. Prossimo appuntamento la 46° edizione del Rally Valle d'Aosta in programma il 3/4 maggio.